Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında 6 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.
Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.
Kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.
Kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın