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Göztepe, 42 yıl aradan sonra çeyrek finalde

Antalyaspor'u evinde 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Göztepe, 42 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Kaynak: DHA
Göztepe, 42 yıl aradan sonra çeyrek finalde
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24 Ocak 2019 14:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-3'ün rövanşında Spor Toto Süper Lig'deki güçlü rakiplerinden Antalyaspor'u evinde 3-0 mağlup ederek tur atlayan Göztepe, 42 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Dev kupayı tarihinde daha önce 1969 ve 1970 yıllarında 2 kez kazanıp 1967'de ise final oynayan Göztepe, en son 1976-77 sezonunda çeyrek finale çıktı. İzmir temsilcisi o sezon çeyrek finalde eşleştiği Beşiktaş'a 16 Mart 1977'de deplasmandaki ilk maçta 1-0 yenildi. 30 Mart 1977'deki rövanşı da aynı skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, o tarihten sonra bir daha kupada son 8 takım arasına kalamadı.

Antalyaspor'u eleyerek zorlu Süper Lig maratonunda moral bulan Göztepe'de birer gol atan Serdar Gürler ve Deniz Kadah'ın performansı da alkış aldı. Devre arasında İspanya'dan transfer edilen Serdar Gürler, Göztepe formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada ağları sarstı.

Sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan Deniz Kadah ise Göztepe'deki ilk golünü eski takımı Antalyaspor'a attı. İzmir temsilcisinde şiddetli yağmur ve maçın hafta içi mesai bitiş saatinde olmasına rağmen Bornova Stadı'ndaki mücadeleyi 3 bin 172 biletli taraftar izle

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