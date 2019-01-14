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Göztepe 4 eksikle Antalyaspor deplasmanında

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı günü Antalyaspor'a konuk olacak

Kaynak: AA
Göztepe 4 eksikle Antalyaspor deplasmanında
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14 Ocak 2019 11:09
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı günü Antalyaspor'la karşılaşacak.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.

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