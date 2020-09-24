Süper Lig'de uzun lig maratonunda alternatifli bir kadro yaratmak için düğmeye basan Göztepe'de yönetim, defansa takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi PAOK'la sözleşmesi biten ve geçen sezonu Alman 2. Lig temsilcisi Erzgebirge Aue'de kiralık olarak geçiren Marko Mihojevic'e kanca attı.



Göz-Göz bonservisi elinde olan 24 yaşındaki Bosnalı futbolcuyu görüşmek üzere İzmir'e davet etti. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Marko Mihojevic'in bir-iki gün içinde İzmir'e geleceği açıklandı.



Bu arada Alpaslan Öztürk'ün transfer olma ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim, Arjantin'in Lanus ekibinde forma giyen defans oyuncusu Ezequiel Munoz'u da radarına aldı.



GUİLHERME DE TAMAM GİBİ



Yönetim, 29 yaşındaki Ezequiel Munoz'a menajeri kanalıyla ulaşırken, bonservisinin de elinde olması nedeniyle transfere oldukça sıcak bakıyor. Göztepe, Trabzonsporlu Guilherme'nin transferinde sona doğru yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Trabzon ekibiyle prensip anlaşmasına vardıktan sonra Brezilyalı 29 yaşındaki futbolcuyla temaslarını sıklaştırırken transferi transferi imza aşamasına getirdi.



NWOBODO ŞOKU



Göztepe'de Nwobodo şoku yaşanıyor. İzmir ekibinin geçen hafta imza attırdığı ve teknik direk-tör İlhan Palut'un bu hafta 11'de görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı oyuncu idmanda sakatlandı. Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği belirtildi.



