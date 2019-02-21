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Göztepe, 3 eksikle Trabzonspor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Göztepe, 3 eksikle Trabzonspor'u ağırlıyor
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21 Şubat 2019 14:27
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 23. hafta mücadelesinde  22 Şubat Cuma günüsaat 20.30'da Bornova Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor

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