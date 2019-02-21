Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cuma günüsaat 20.30'da Bornova Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor
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Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cuma günüsaat 20.30'da Bornova Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın