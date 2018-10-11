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Göztepe 3 eksikle çalıştı, Halil Akbunar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 21 Ekim günü Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA
Göztepe 3 eksikle çalıştı, Halil Akbunar...
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11 Ekim 2018 14:18
Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından sürat çalışması yaptı.

Sakatlığı devam eden Adama Traore'nin yanı sıra milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ve Andre Poko'nun katılmadığı idmanda, Lamine Gassama ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Halil Akbunar ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldı.

Göztepe, hazırlıklarına 12 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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