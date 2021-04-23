Göztepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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23 Nisan 2021 16:22
Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde 37. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepeli futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı. Isınmanın ardından pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.

Göztepeli futbolcular ve teknik heyet idmandan önce Türk bayrağı açarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



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