Göztepe, 2 futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iki futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, 2 futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattı
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28 Ekim 2020 19:42
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iki futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A Takım ile antrenmanlara çıkan Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi ile 2024-2025 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

2002 doğumlu Tibet Öniz'in 14 yaş altı takımından itibaren sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği, 19 ve 21 yaş altı takımlarında mücadele eden Yılmaz Basravi'nin de 2000 doğumlu olduğu belirtildi.

 



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