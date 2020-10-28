Göztepe, 2 futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iki futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A Takım ile antrenmanlara çıkan Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi ile 2024-2025 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.



2002 doğumlu Tibet Öniz'in 14 yaş altı takımından itibaren sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği, 19 ve 21 yaş altı takımlarında mücadele eden Yılmaz Basravi'nin de 2000 doğumlu olduğu belirtildi.







