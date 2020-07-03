Göztepe 2 eksikle Kadıköy'e gidiyor

Süper Lig'de son 3 maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.



En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen aradan sonra Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.



Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, 30. haftaya 38 puanla 8. sırada girdi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah yarınki maçta forma giyemeyecek.



