Göztepe 2 eksikle Kadıköy'e gidiyor

Süper Lig'in 30. hafta maçlarında Göztepe, 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Haber; AA
Göztepe 2 eksikle Kadıköy'e gidiyor
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03 Temmuz 2020 12:55
Süper Lig'de son 3 maçında galibiyeti bulunmayan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen aradan sonra Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, 30. haftaya 38 puanla 8. sırada girdi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah yarınki maçta forma giyemeyecek.



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