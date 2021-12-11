Göztepe 10 kişi kaldı, Rizespor acımadı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi ağırladı.



Rize Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın 40. dakikasında Rizespor'dan Joel Pohjanpalo takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede dakikalar 61'i gösterirken Göztepe'de Atınç Nukan takımına beraberliğe getiren golü kaydetti.



68. dakikada Göztepe'den Halil Akbunar kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Rizespor'da Joel Pohjanpalo bir kez daha sahneye çıktı ve 78. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.



Karşılaşmada Rizesporlu Erik Sabo da, 90+3. dakikada ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.



Mücadele Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlanırken, puanını 13'e yükselten Rizespor, 13 puanla ligin 19. sırasında yer aldı. 14 puanda kalan Göztepe ise ligin 17. sırasında kendine yer buldu.



Gelecek hafta Rizespor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe ise Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ceza sahası sol çaprazında Atakan Çankaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak topu kornere çeldi.



14. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boyd'un dönüp vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



39. dakikada Boldrin'in sol taraftan pasında orta sahada topla buluşan Baiano'nun yaklaşık 40 metre sürdükten sonra yerden pasında ceza sahası üzerinde Atakan Çankaya araya girerek topu yavaşlattı. Bu oyuncu yeniden topu kazandıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1



66. dakikada Umar'ın ceza sahsı dışı sol çaprazından plase vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.



78. dakikada Umar'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yatarak müdahalesine rağmen top filelere gitti: 2-1



90+2. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Tijaniç'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan, mutlak gol pozisyonunda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.



90+3. dakikada ev sahibi ekibin yakaladığı kontra atakta sağ taraftan Dabo'nun ceza sahası içerisine pasında Sabo boş pozisyonda plase vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1



Karşılaşma, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

























İLGİLİ VİDEO