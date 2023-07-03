Göztepe 10 futbolcuyla yollarını ayırdı!

Göztepe, 10 futbolcusuyla yola devam etmeyecek.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.





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