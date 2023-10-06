Gözler yine Mario Balotelli'de

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı öncesi gözler Mario Balotelli'nin üzerinde olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gözler yine Mario Balotelli'de
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06 Ekim 2023 10:59
1 yıl aradan sonra geri döndüğü Adana Demirspor'da ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Mario Balotelli, şimdi de Trabzonspor'a kilitlendi.

Transferin son saatlerinde takıma katılan, fiziksel olarak tam hazır olmadığı için Alanya galibiyetinin ardından ağrılar yaşayan İtalyan yıldızın önemli bir sıkıntısının olmadığı belirtildi.

Balotelli son dakikada bir sürpriz olmazsa yine ilk 11'de başlayacak ve Mavi Şimşekler'in en büyük kozu olacak.

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