Gözden düşen Montero açığı kapattı!

Beşiktaş'ta performansı yüzünden yedek kalan İspanyol futbolcu Francisco Montero, ilk 11'e göz kırpıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gözden düşen Montero açığı kapattı!
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17 Mart 2022 08:52
Beşiktaş'ta performansıyla yedek kulübesine abone olan Montero, hırsı ve azmi ile teknik direktör Önder Karaveli'nin gözüne girdi.

Beşiktaş formasıyla son karşılaşmalarda yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle dikkat çeken Montero, yedek kulübesine çekilmişti. Takım çalışmalarındaki hırslı ve motive görüntüsüyle açığını kapatan ve performansını üst seviyeye çeken genç stoper, ilk 11'e göz kırpıyor. Teknik ekibin de Montero'nun çıkışından memnun olduğu öğrenildi.

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