Gözde Kırdar vedayı kupayla yapmak istiyor

VakıfBank'ta voleybol kariyerini noktalama kararı alan kaptan Gözde Kırdar, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde son kez forma giymenin heyecanını yaşayacak.VakıfBank Spor Kulübünün bünyesine 13 yaşında giren Gözde Kırdar, başarılı ve uzun bir kariyerinin ardından Dörtlü Final maçları sonrası spor hayatını noktalayacak.Gözde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor ve duygusal bir sezon yaşadığını belirterek, "Bir sezon öncesinde voleybola veda etmeye karar verdim. Mutlu bir şekilde voleybolu bırakıyorum, tek hedefim madalyalar, kupalar kazanıp en iyi seviyede bırakmaktı. Bu sezon üçte üç devam ediyor. Son 5 günüm, Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak bırakmak istiyorum." diye konuştu.Bu sezon geçmiş dönemlere göre daha çok çalıştığını vurgulayan tecrübeli voleybolcu, "Özellikle mental ve fizik olarak daha çok çalıştım. İnşallah karşılığını alırım. Çok daha iyi takımız ve iyi hazırlandık. Bu sezon daha çok fedakarlık yaptım. Takım olarak iyiyiz. Yarı final ve finalin favorisi olmaz. Kimin sahada ne kadar güçlü durduğu sonucu belirleyecek. İnşallah güçlü taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.VakıfBank'ın kazandığı bütün Avrupa kupalarında yer aldığına dikkati çeken Gözde Kırdar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son 5-6 kupada zaten kaptandım. VakıfBank bana çok şey kattı, ben de bir şeyler verdiysem ne mutlu bana. Hayatımı bu kulübe adadım, çok memnunum. Hiçbir pişmanlığım yok. Tabii ki zorladığım anlar, pişman olduğum durumlar oldu. Şimdi mutlu anlarım var. İnşallah hafta sonunda güzel anılarla tamamlarım ve voleybol kariyerimde böyle hatırlanırım."Antrenörleri Giovanni Guidetti'nin, her sezon önlerine hedefler koyduğunu kaydeden Gözde Kırdar, "Onun bize tek söylediği, takımın bir sezonda tarihinde ilk kez dört kupa alacağı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğimizde iki sezonu birleştirerek 5 kupa kazanmıştık. Rekorlar gelip geçici şeyler ama o kupayı kaldırmak benim için önemli." değerlendirmesinde bulundu."Neslihan ile inşallah finalde karşılaşırız"CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer Türk takımı Galatasaray'ın da mücadele edeceğini hatırlatan Gözde Kırdar, kendisi gibi bırakma planı yapan sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Neslihan Demir Güler ile finalde karşılaşarak güzel bir anı yaşamak istediğini dile getirdi.Hem Neslihan'ın hem de kendisinin güzel anılarla voleybol kariyerini tamamlayacağını kaydeden Gözde, sözlerini şöyle sürdürdü:"Galatasaray'da Neslihan da bu sene veda ediyor. İnşallah ikimiz de finalde karşılaşırız. Voleybola çok emek verdik. Voleybolun tanınmasında emeği olanlardan biri Neslihan. Ona büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Güzel şeyler paylaştık, olimpiyatlara kadar gittik. İnşallah finalde veda ederiz ve gönlümüze göre olur."Gözde Kırdar, başarılı kariyerinde anne ve babasının çok katkı verdiğini söyledi."Annemin ve babamın hakkını ödeyemem" diyen tecrübeli oyuncu, "Bir anne ve baba 13 yaşında iki kızını İstanbul'a voleybol oynamak için gönderiyorsa demek ki bizi çok iyi yetiştirdiler. Her zaman arkamızda durdular. 13 yaşındayken her hafta bizi ziyaret ederlerdi. Bu onların da emeği. Eğer kızlarınıza güvenirseniz, onların bir şeyi başaracağına inanırsanız, arkalarında durursanız Türk kadının başaramayacağı bir şey yok. Bu ülkede en iyi sporcular kadınlar. Voleybola baktığınızda her sene 2-3 Avrupa kupası kazanan branştan bahsediyoruz. Basketbol ve futbolda olsa yer yerinden oynardı. Bundan katkım varsa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.Gözde Kırdar, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 üstünlük kurarak şampiyon oldukları maçlarda ortaya koydukları sert mücadelenin CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde avantaj olacağını dile getirdi.Eczacıbaşı VitrA ile yaptıkları mücadeleyle VakıfBank'ın daha da takım olduğuna dikkati çeken Gözde, "2-1 geriye düştüğünüz bir seride üst üste iki maç kazanıp şampiyon olmak herkesin harcı değil. Özellikle son iki maçta herkesin gözünden ateş çıkıyordu. Giovanni, molada çığlıklarımızdan konuşamadığını söyledi. Dörtlü Final'de yine aynı şekilde olacağımızdan emin olabilirsiniz. Herkes çok genç ve enerjik. Ben o konularda deliyim. Son maçımda da gözlerimden ateş çıkacağından eminim, inşallah kazanan biz oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.