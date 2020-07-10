Gözde Demiral kimdir? (Miafitz) kaç yaşında, nereli 2020

"Mia Fitz ismini yaklaşık 5 sene önce blog olarak kullanacağım bir Instagram hesabı açarken seçtim. Mia sevdiğim bir isim ancak sadece Mia'yı alamayacağım için bir soyad uydurmam gerektiğini düşündüm. Ve düşünürken F. Scott Fitzgerald'ın bir kitabı çarptı gözüme. Kendisi en sevdiğim yazarlardan birisi. Dedim ki neden kısaltıp Fitz'i kullanmayayım? Ve ismim bu şekilde ortaya çıktı. Garip bir şekilde bu ismin hayatımın her zaman bir parçası olacağını hissediyordum. Twitch yayıncılığına başlama kararını ise 2017 yılında katıldığım Gaming İstanbul fuarında aldım. Fuara gittiğimde sadece fuardaki röportajlardan ve sunuculuktan sorumluydum. Orada bir stantta tanıştığım bir kişi bunu yapmam gerektiğine ikna etti ve fuarın üstünden 6 ay geçtikten sonra anca başlayabildim. Hikâyesi tam olarak bu."



Gözde Demiral 1998 yılında doğdu. Aslen İzmir doğumlu Demiral, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olmuştur. Twitch kanalında (miafitz) isimli kanalın sahibidir. 7 yaşından itibaren uzun süre tiyatro ile ilgilense de ilerleyen süreçte bazı nedenlerden dolayı 2017 senesinde tiyatroyu bıraktığını belirtmiştir.Gözde Demiral 22 yaşındadır, 1998 doğumludur ve 2020 itibarı ile yaşı 22'dir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu. Türkiye'nin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği ödül töreninde "Yılın Kadın Yayıncısı" ödülünü aldı.Elanur Pat (Twitch yayıncı)Buse Plan (Youtube yayıncısı)Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)Dilara Aydın (Instagram fenomeni)Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)Ağır Sağlam (Furkan Yaman - Youtuber)Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)Hayrettin (Youtube yayıncısı)Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)Gözde Demiral Exatlon yarışmasında popülerliğini artıran isimlerden birisidir. Exatlon yarışması Netflix platformunda yayınlanmaktadır ve Türkiye çapında Gözde Demiral'ın ünlenmesini sağlamıştır.