Gözbaşı: 'Doğan Alemdar Avrupa'ya gitmek istiyor'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün gündemi ile ilgili merak edilenleri Smart Spor'a anlattı.



Gözbaşı sezon başında çok konuşulan ve Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor üçgeni arasında cereyan eden Bernard Mensah transferi ile ilgili konuştu. Gözbaşı Mensah'ın Beşiktaş'a transfer sürecini şu sözlerle anlattı: "Mensah genç ve hırslı iyi oyuncu. Sezon başında büyük takımlardan birine gitmek istedi. Bizde kal dedik, o da bana söz verdi ve kaldı. Sezon sonuna doğru Beşiktaş ve Galatasaray istedi. Galatasaray'da hem bedel söylenmedi, hem de oyuncu önerdiler oyuncu ismi belli olmadı. Resmi teklif hiç yapmadılar bize. Tam ve doğru olarak Galatasaray başkanına doğru bilgi aktarılmadığını düşünüyorum."



"Son gün gelmiş hem maaş yükü hem de 1.6 milyon euroyu bulan bir rakam oldu. Bizim gibi bir Anadolu kulübü için iyi rakamdı. Benim için fark etmezdi. Biz son ana kadar bekledik, artık Cuma günü olmuştu ve Beşiktaş ile anlaştık"



"DOĞAN ALEMDAR GİBİLER BİZİM EVLATLARIMIZ"



Gözbaşı takımın altyapıdan yetişen genç kalecisi Doğan Alemdar ile ilgili de konuşarak, "Altyapıda başka Doğan'larımız da var. O daha çok Avrupa'ya gitmek istiyor. Hem kulübümüze, hem de Doğan'a katkısı olacak bir transfer olması lazım. Benim de onun kariyerinin nasıl gideceğinden emin olmam lazım çünkü onlar bizim evlatlarımız" diye konuştu.



BAŞKANLIĞI SÜRDÜRECEK Mİ?



Berna Gözbaşı Kayserispor'u hayatını sürdürebilir gördüğü ve mali açıdan kulübü rahatlatacak birisi çıktığına ikna eden kişiye yönetimi devredebileceğini söyleyerek, "Kayserispor çok diplere gidiyordu, Kocaelispor örneği gibi yok olacaktı. Oradan alıp hayatını sürdürebileceğine tam olarak inandığım zaman başkanlığı bırakacağım. Bugün biri gelsin, beni mali yapıyı düzelteceğine ikna etsin, yine buyursun gelsin. Kızımdan, iş hayatımdan, işime vermem gereken zamanlardan fazlasını veriyorum bazen Kayserispor için. Gelecek kişi şehri ve beni ikna etmesi lazım. Kulüpte söz hakkı olan eski bakanlarımız da var. Pamuk ipliğindeyiz ve sallanıyoruz. 1 hafta tatile gidiyorum ve döndükten sonra yapabileceklerimize bakalım, aksi takdirde benim de yapacaklarım kalmadı"



