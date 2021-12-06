Gözaltına alınan Ferrero görevi bırakma kararı aldı!

İtalya Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Massimo Ferrero'nun, gözaltına alınmasının ardından başkanlık görevini bırakacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Gözaltına alınan Ferrero görevi bırakma kararı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2021 17:46
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria'nın başkanı Massimo Ferrero'nun, sahibi olduğu başka şirketlere yönelik soruşturmada gözaltına alınmasının ardından mavi-beyazlı kulübün başkanlığından ayrılacağı bildirildi.

Sampdoria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ferrero'nun mavi-beyazlı kulübün, kendisine yönelik bu soruşturmadan herhangi bir zarar görmemesi ve camianın çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı ve bunu avukatları aracılığıyla resmileştireceği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ferrero, Kalabriya Bölgesi'ndeki Paola Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kalabriya merkezli şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İtalyan mali polis ekiplerince bu sabah Milano'da gözaltına alınmıştı.

İtalya'nın ünlü iş insanlarından olan Ferrero, San Vittore cezaevine götürülmüş, bu arada Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapılmıştı.

Massimo Ferrero dışında aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin de ev hapsine alındığı belirtilmişti.

Ferrero'nun avukatı Giuseppina Tenga, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Ferrero'nun Kalabriya merkezli şirketlerinin iflasıyla ilgili olduğunu, Sampdoria kulübüyle ilgisi olmadığını açıklamıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.