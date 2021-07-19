Göz-Göz'e genç golcü: Marko Divkovic

Süper Lig'de genç bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, yıldız golcü adayını buldu.



Gelecek vadeden genç oyuncu arayan Göz-Göz'ün, Slovakya 1. Ligi'nde forma giyen Marko Divkovic'e kancayı taktı. Dunajska Streda ekibinde forma giyen 21 yaşındaki Hırvat genç oyuncuyu uzun süredir takip eden scout ekibi raporuna, 'Mutlaka alınmalı' notunu düşer-ken, teknik direktör Ünal Karaman da transfe-re onay verdi. Futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar süren sözleşmesi ise transfer-de engel teşkil ediyor. Kariyerinde çıkış arayan futbolcunun Avrupa'ya açılmak için Süper Lig'e sıcak bakabileceği iddia edildi. Hırvatistan U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen fut-bolcuyu Avrupa'nın önemli kulüp-leri de takip ediyor.



STELİOS KİTSİOU TRANSFERİ BİTİYOR



Dış transfer son olarak Gil Vicente'den Brezilyalı Lourency Rodriguez'i 3 yıllığına kadrosuna katan Göztepe, sağ bek pozisyonu için Ankaragücü'lü Stelios Kitsiou için temasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Başkent ekibi ile Süper Lig'den düşen futbolcu ile prensipte anlaştı. Ancak Yunan savunmacının kulübüyle devam eden kontratı sorun yaratıyor. 27 yaşındaki futbolcunun kulüp yönetimine, 1. Lig'de oynamak istemediğini belirtip transferi için izin istediği öğrenildi. Göz-Göz de, Kitsiou'nun bonservis sorununu kendisinin çözmesini bekliyor.



