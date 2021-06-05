Süper Lig'de gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Göztepe, savunma transferine öncelik verdi. Stoperler Cristian Titi ve Alpaslan Öztürk ile yollarını ayıran Göz-Göz, savunmanın ortasına takviye yapmak için kolları sıvadı.



Bundesliga II'ye düşen Werder Bremen'de forma giyen gurbetçi stoper Ömer Toprak'ı listesine alan sarı-kırmızılı yöneticiler, Türkiye'den bir ismi daha listesine ekledi. Kurmaylar, Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Abdioğlu ile temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservis engeli olmayan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri ile temasa geçti.



YUSUF İZMİR'İ YAKINDAN TANIYOR



Yabancı sayısının azalması nedeniyle transferde daha çok yerli isimlere yönelen yönetim, başarılı stoper Yusuf ile maddi konularda anlaşılması halinde sözleşme imzalayacak. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan ve bonservis engeli bulunmayan Yusuf'un daha önce İzmir temsilcisi Altınordu'da forma giymişti.



