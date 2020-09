Gotham Knights hakkında tüm detaylar

Uzun bir dönemdir ortaya atılan oyun söylentilerinin ve belli belirsiz ortaya çıkan bazı detayların ardından, DC tarafından adeta bir Batman bombardımanına tutulduk. Sürpriz bir şekilde yayınlanan ve gündeme bomba gibi düşen Robert Pattinson'lı The Batman fragmanının yanı sıra çok beklenen Gotham Knights oyunundan da fragmanlar ve oynanış videoları yayınlandı.



Batman'siz bir Batman oyunu olan Gotham Knights ise çok uzun olmayan oynanış videolarında ve fragmanında birçok ilginç detaya ev sahipliği yapıyor. Batman evreninden dört farklı karakteri yöneteceğimiz Gotham Knights hakkında bilmeniz gerekenlere bu içeriğimizde yakından bakıyoruz.



Gotham Knights hakkında bilmeniz gereken her şey:



Karakterler:



Batman Arkham serisinin dışına çıkan ve Batman'in ne yazık ki öldüğü bu oyunda, Batman evreninde yer alan ve çizgi roman dünyasında en az Batman kadar ünlü olan dört farklı karakterle oynuyoruz. Farklı karakterlerin getirdiği farklı oynanış şekillerine dayalı olan Gotham Knights'da; ilk Robin olan ve diğer Batman oyunlarında da yer alan Dick Grayson, ünlü Nightwing olarak karşımıza çıkıyor.



Oynanabilir ikinci karakterimiz ise hepimizin sevdiği James Gordon'ın kızı Barbara Gordon oluyor. Barbara Gordon, kimi zaman Oracle olarak Batman evreninde yer alsa da Gotham Knights oyununda Batgirl olarak bulunuyor. Üçüncü karakterimiz, Batman evreninde Dick ve Jason'ın ardından Robin olan Tim Drake. Tim yine Gotham Knights'da genç ve nispeten tecrübesiz bir Robin olarak yer alıyor.



Son olarak da belki de Batman ailesinin en sevilen yan karakterlerden biri olan Red Hood bizleri karşılıyor. Diğer karakterlere göre sert bir mizaca sahip olan Jason Todd yani Red Hood, oyuna oldukça farklı bir hava katacak gibi duruyor.



Gotham Knights, açık dünya oyunu olacak:



Gotham Knights'ın geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında oyunun açık dünyaya sahip olacağı resmi olarak doğrulandı. Şimdiye kadar oluşturulan en aktif ve yaşayan Gotham Şehri'nde geçeceği söylenen Gotham Knights'da oyuncular, Gotham Şehri'nin beş farklı bölgesini serbest şekilde dolaşıp, rastgele olarak bu mekanlarda gerçekleşen suçlara da müdahale edebilecek.



Oynanış videosundan da gördüğümüz üzere Batcycle motorlar, Gotham Şehri içerisinde dolaşmak için karakterlerimizin kullanacağı ana araçlardan biri olacak. Ayrıca haritada kısa mesafeleri kat etmek için Robin'in, fragmanda Justice League'in teleportasyon teknolojisini kullandığını görüyoruz.



Oyunun açık dünyası genel olarak 2018 Spider-Man oyununda gördüğümüz şekilde olacak gibi duruyor. Şehirde bir göreve doğru ilerlerken, rastgele mekanlarda gerçekleşen suçlara rastlayıp suçluları etkisiz hâle getirebileceğiz ve bu sayede deneyim puanı kazanabileceğiz gibi duruyor.



Gotham Knights'ın hikâyesi nasıl olacak?



Genel olarak Gotham Knights'ın hikâyesel ana hatlarına bakmadan önce bu oyunun Batman Arkham serisiyle paralel ilerlemediğini ve aynı evrende yer almadığını belirtmekte fayda var. Batman Arkham oyunlarıyla aynı evrende geçecek olan oyun Suicide Squad olacak. Gotham Knights ise genel olarak diğer oyunlarla bağlantısı olmadan DC Batman evreninde geçecek.



Batman'in ölümünün ardından iyice bir suç yuvası hâline gelen Gotham Şehri'nde oynanabilir dört karakterimizle beraber şehri suçlulardan temizleyip, şehrin karanlık köşelerinde saklı kalmış gizemleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki bu sırada Batman evreninden Mr. Freeze gibi tanınmış kötüler de oyunda yer alacak.



Oynanış ve tanıtım fragmanında yer alan sürprizler:



Gotham Knights'ın oynanış ve tanıtım fragmanları her ne kadar kısa olsa da güzel miktarda Easter Egg içeriyor. İlk olarak bir Reddit postunda paylaşılana göre James Gordon'ın Barbara ile olan fotoğrafının yanında bir Gotham City polis rozeti var. Bu rozetin üzerinde ise bir baykuş simgesi bulunuyor. Bu baykuş simgesi ise Batman evreninde bulunan suç örgütü Court of Owls'a gönderme yapıyor. Batman'in de Gotham polisine güvenmediğini söylemesi üzerine, Gotham Knights oyununda Gotham polis teşkilatını ele geçiren Court of Owls ile ilgili detaylar göreceğimiz kesinleşiyor.



İkinci sürpriz yumurta ise fragmanda Barbara Gordon'ı gördüğümüz kısımda bir tekerlekli sandalye yer alıyor. Bu görüntü ise açıkça Batman Arkham serisine bir gönderme, çünkü Arkham serisinde Barbara tekerlekli sandalye kullanan Oracle rolünde karşımıza çıkıyordu.



Bu Easter Egg'ler dışında yine fragmanda Superman çizgi romanlarında görülen S.T.A.R. Labs gerçek bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca fragmanda karşımıza çıkan Edward M. Elliot isimli hastane logosu yine DC evreninde bulunan Hush olarak tanınan Thomas Elliot karakterine gönderme olarak değerlendiriliyor.



Gotham Knights tek oyunculu ve iki oyunculu olarak oynanabilecek:



Bir diğer resmi olarak kesinleşen bilgi ise Gotham Knights'ın hem tek oyunculu hem de iki oyunculu olarak "co-op" bir şekilde oynanabilecek bir oyun olması. Başlarda çoğu oyuncunun Gotham Knights'ın tamamen bir servis oyunu yani piyasa çıktıktan sonra oyuncu yorumlarına göre geliştirilmesine devam edilecek bir yapım olduğunu düşünüyordu. Fakat çok oyunculu kısmın 2 oyuncu ile sınırlandırılması ve tek oyunculu modun bulunması biraz nebze de olsa oyuncuların yüreklerine su serpiyor.



İki oyunculu mod ise fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla, Arkham Knight oyununda olduğu gibi iki oyuncunun birlikte çalışarak sinematik kombolar yapabileceği bir yapıda olacak gibi duruyor. Gotham Knights'ın tek oyunculu moda önem vermesi ve oyunu tek başımıza oynayabilecek olmamız da biz oyuncuları büyük bir oranda rahatlatıyor.



Rol yapma oyunu elementleri:



Warner Bros. tarafından yapılan direkt açıklamaya göre Gotham Knights, bir açık dünya rol yapma oyunu olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda oyunun rol yapma elementlerine dair pek detay göremesek de birkaç belirleyici detay bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise fragmanda görülen düşmanların seviyelere sahip olması. Yeni nesil Assassin's Creed oyunlarında da sıklıkla kullanılan ve oyuncuların hiç sevmediği bu seviye sistemi, Gotham Knights'ın oynanış mekaniklerini bir hâyli değişik bir hâle getirecek gibi duruyor.



Oyunda düşmanların seviyelerinin bulunması oyuncuları büyük ihtimalle açık dünyada daha fazla yan görev yaparak seviye puanı kazanmaya ve karakterlerini geliştirmeye itecek. Bu durum oise yunu bir noktada tek düze ve sıkıcı bir hâle getirebilir. Gotham Knights'ın rol yapma yönünden iyi olduğu kısım ise büyük ihtimalle loot yapıp Batman teknolojilerini geliştirebileceğimiz oynanış kısmı olacak.



Her bir karakter için özel yetenek setleri olabilir:



Gotham Knights oynanış fragmanında gördüğümüz üzere ekranın sol alt kısmında karakterlere özel bir yetenek barı var gibi görünüyor. Her ne kadar fragmanda bu özelliklere dair kesin bir şey görmesek de sinematik kısımlarda Barbara Gordon'ın yüksek düzeyde hack yeteneği ve Dick Grayson'ın diğer karakterlerde görmediğimiz özel dönerek saldırı tarzı bir hareketi olduğu gözlemlenebiliyor. Sol altta bulunan yetenek barı benzeri kutularında her karakterin ultilerini veya özel hareketlerini kullanabilecekleri enerji çubukları olabileceği konuşuluyor.



Resmi olarak açıklanan kötü karakterler:



İster Batman olsun ister olmasın, kötü karakterleri olmadan bir Batman evreni düşünmek imkânsız olurdu. Bu nedenle Gotham Knights bir süredir ekranlarda görünmeyen Batman evreni ait baş kötülerine ev sahipliği yapıyor. Bu kötü karakterlerden ilki Mr. Freeze, en son 1997 yılında çıkan Batman & Robin filminde ekranlarda boy göstermişti.



Oyunda yer alacak bir diğer kötü karakter ise aslında bir suç örgütü. DC evreninde önemli bir yere sahip olan Court of Owls örgütü, daha önce hiçbir Batman oyununda bulunmamıştı. Bu nedenle Gotham Knights'da Court of Owls'ı görmek oldukça heyecan verici olacak gibi duruyor. Ayrıca Warner Bros.'un Twitter üzerinden paylaştığı tanıtım gönderisinde bulunan League of Assassins logosu, bu suç örgütünün de oyunda yer almasını muhtemel kılıyor.



Batman'in ölümü:



Gotham Knights fragmanlarında belki en çok konuşulan konu, Batman'in ölümü olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hikâyesinde Batman ölü olarak bulunuyor ve arkasında bir mesaj bırakıyor. Her ne kadar Batman'in nasıl öldüğüne dair bir detay bulunmasa da DC Fandom ve Warner Bros. Montreal'in yaratıcı yönetmeni Patrick Redding, bu konu hakkında bir açıklama yapmıştı.



Redding yaptığı açıklamada; "Oyuncuların Batman ile sahip olacağı kesinliği ve rahatlık hissini aradan çıkarmak istedik. Bu sayede Bruce Wayne'nin Batman olarak 15 yıldır kontrol ettiği Gotham Şehri'nde oyuncular, Batman'siz bir şekilde her şeyi kendileri çözmek zorunda kalacak." şeklinde Batman'in ölümüne karar verdiklerini belirtiyor. Tabii söz konusu Batman olunca kimse gerçekten Bruce Wayne'nin ölüp olmadığına emin olamıyor. Bu konu ile alakalı yeni detayları ilerleyen zamanda hep beraber görebileceğiniz.



Gotham Knights ne zaman çıkacak? ve Hangi platformlara gelecek?



DC'nin birden Gotham Knights etrafında büyük bir tanıtım kampayasını başlatmasının sebebi oyunun 2021 yılında çıkacak olması. DC oyunları çerçevesinde baktığımızda ilk piyasaya sürülecek olan oyun Gotham Knights olarak karşımıza çıkıyor. Gotham Knights ise platform yönünden oldukça zengin bir oyun olacak. 2021 yılında piyasaya sürülecek olan Gotham Knights; PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series X platformlarında satışa sunulacak.



Gotham Knights'ın yayınlanan sinematik ve oynanış fragmanları oyun hakkında birçok detayı, oynanış mekaniğini ve genel hikâye hakkındaki bilgileri verse de hâlâ soru işareti olarak kalan birçok detay var. Aklımızda kalan soru işaretleri ise ilerleyen dönemlerde oyunun çıkışına kadar yavaş yavaş cevaplanacak gibi duruyor.



Kaynak: webtekno