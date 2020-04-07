Görüşmeyi itiraf etti: 'Beşiktaş ile anlaşamadık'

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu, önemli açıklamalarda bulundu.27 yaşındaki Perulu futbolcu,açıkladı.Trauco'nun açıklamaları şu şekilde;"Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum.".""Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve Roberto Carlos gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum."