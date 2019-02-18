'Görünmez adam Slimani' Avrupa'da ikinci oldu

Zenit maçında attığı gol sonrası camianın yeniden doğmasını beklediği Fenerbahçeli Slimani, Konyaspor karşısında da yokları oynadı.12 ikili mücadelenin 1'ini, kendisine gelen 6 hava topunun 1'ini kazanan ve mücadeleyi sıfır şut isabetiyle tamamlayan Cezayirli forvet saç baş yoldurdu… Ligde rakip kalelere attığı 36 şutun 35'inde karavana yapan futbolcu, şutları gole çevirme yüzdesiyle Avrupa'nın en kötü 2. ismi durumunda.Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de yer alan en az bir gol atmış 403 golcü arasında yüzde 2,78'lik karnesiyle 402. sırada olan Slimani, sadece Premier Lig sonuncusu Huddersfield'in golcüsü Steve Mounie'yi geçebildi.Gol karnesiyle Fenerbahçe'nin de tarihinin en kötü golcüleri arasında yer alan Slimani, ligde 16 defans oyuncusunun gerisinde kaldı. Devre arasında ayrılan Da Costa ve Pepe 3'er gol ile zirvede yer alırken, F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar'ın 2 golü bulunuyor.