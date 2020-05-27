Görümce filmi nerede çekildi, oyuncular kimler?

Görümce filmi TV ekranlarında olacak. 2016 yapımı filmin başrollerinde Gupse Özay ve Eda Ece gibi birçok ünlü ismin bulunurken yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. İzleyicilerini kahkaha boğan yapım ile ilgili tüm detayları topladığımız bu haberimizde Görümce filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Görümce filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

27 Mayıs 2020 18:20
Görümce filmi nerede çekildi, oyuncular kimler?
Gelin ve görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan filmde Yeliz, Deniz ve Ahmet'in başından geçen olayları konu alan Görümce filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2016 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Görümce filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Görümce filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görümce filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay: Yeliz
Buğra Gülsoy: Ahmet
Eda Ece
Zeynep Kankonde
Danilo Zanna
Dilşah Demir
İnci Pars
Özlem Öçalmaz

GÖRÜMCE FİLMİ FRAGMANI İZLE 

Diğer Haberler

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de 'küme düşmeme' kararını iptal etti Fransa Ligi

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti
1 Haziran'da nereler açılıyor? 1 Haziran'da dershaneler, yollar açılıyor mu? Gündem

1 Haziran'da nereler açılıyor? 1 Haziran'da dershaneler, yollar açılıyor mu?
199 çağrı merkezi Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Alo 199 Hattı Gündem

199 çağrı merkezi Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Alo 199 Hattı
Şahsi araçla seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izni alma şartları Gündem

Şahsi araçla seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izni alma şartları
Otobüsle seyahat izni nasıl alınır? Hangi durumlarda seyahat izni veriliyor? Gündem

Otobüsle seyahat izni nasıl alınır? Hangi durumlarda seyahat izni veriliyor?
İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da seyahat yasağı kalkıyor mu? Gündem

İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da seyahat yasağı kalkıyor mu?
Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı 1 Haziran'da kalkacak mı? Gündem

Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı 1 Haziran'da kalkacak mı?
Şehirler arası yasak ne zaman kalkacak? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Gündem

Şehirler arası yasak ne zaman kalkacak? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?
İstanbul'da giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? Gündem

İstanbul'da giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?
Daha fazla göster
1

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti
2

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam edecek? İşte o 4 şehir

3

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
4

Deniz ve havuzda corona bulaşır mı? İşte yanıtı...
5

Fatih Terim'in sakatlık endişesi
6

Fenerbahçe'de koronavirüs kuralları; kapılar kapanıyor
7

Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
8

Ukrayna'da futbol 30 Mayıs'ta başlayacak
9

Hüseyin Çimşir'e antrenman öncesi doğum günü sürprizi
10

Sivasspor kurallara uygun çalıştı
yukarı ok