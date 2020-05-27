Görümce filmi nerede çekildi, oyuncular kimler?

Gelin ve görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan filmde Yeliz, Deniz ve Ahmet'in başından geçen olayları konu alan Görümce filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2016 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Görümce filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Görümce filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?Görümce filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı.Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir.Gupse Özay: YelizBuğra Gülsoy: AhmetEda EceZeynep KankondeDanilo ZannaDilşah Demirİnci ParsÖzlem Öçalmaz