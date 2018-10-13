Gortat: "Marjanovic, Abdul Jabbar'dan iyi!"

Los Angeles Clippers'ın Polonyalı yıldızı Marcin Gortat, takım arkadaşı Boban Marjanovic hakkında konuştu.
Southern California News'tan Mirjam Swanson'a açıklamalar yapan Gortat, "İnsanlar, fiziksel görünüşüne bakarak Boban Marjanovic'i birazcık komik buluyorlar. Onu savunmak zorunda kaldığınızda ise hiç komik değil. Her maç 8 dakika süre buluyor ve double double yapıyor. Tanrım, Kareem Abdul Jabbar'dan bile daha iyi.
" yorumunu yaptı.
Boban Marjanovic, geçen sezon oynadığı 39 maçta 8.9 dakika ortalamayla oynayıp 5.6 sayı, 3.7 ribaunt ortalamaları yakaladı.