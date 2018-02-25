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Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmesi tamamlandı.

Kaynak: cnnturk
Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası tamamlandı
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25 Şubat 2018 17:26
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmesi tamamlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi sona erdi. Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada 54 kulüpten 89 sporcu 2 gün boyunca mücadele etti.

Son gün sporcular 50 metre, 200 metre, 400 metre serbest, 200 metre ferdi karışık, 4x50 metre, 4x100 metre serbest bayrak kategorilerinde yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

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