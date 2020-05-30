Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, görme engelliler için online satranç turnuvası düzenleyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, federasyona bağlı görme engelli bireylerin katılabileceği "Görme Engelliler Evdekal Satranç Şampiyonası"nın, 7 Haziran Pazar günü düzenleneceği ifade edildi.
Organizasyona kayıtlar, "Lichess.org" web sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, federasyona bağlı görme engelli bireylerin katılabileceği "Görme Engelliler Evdekal Satranç Şampiyonası"nın, 7 Haziran Pazar günü düzenleneceği ifade edildi.
Organizasyona kayıtlar, "Lichess.org" web sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.