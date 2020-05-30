Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, görme engelliler için online satranç turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.

Haber; AA
Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek
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30 Mayıs 2020 14:34
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, görme engelliler için online satranç turnuvası düzenleyecek.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, federasyona bağlı görme engelli bireylerin katılabileceği "Görme Engelliler Evdekal Satranç Şampiyonası"nın, 7 Haziran Pazar günü düzenleneceği ifade edildi.

Organizasyona kayıtlar, "Lichess.org" web sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

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