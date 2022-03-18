Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

2022 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, 23 Mart'ta İstanbul'da kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
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18 Mart 2022 11:31
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kampın antrenörler Niyazi Metin ve Mehmet Mustafa Erdoğan yönetiminde 8 Nisan'a kadar süreceği aktarıldı.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kaleciler: Doruk Gökmen Erkmen, Hüseyin Saygılı, Reşat Aykut Akyön

Oyuncular: Emrah Öcal, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Hasan Şatay, Abdullah Sümer, Celal Çoban, Ercan Bayraktar, Ali Çavdar, Oğuzhan Yokuş.

 

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