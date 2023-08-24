Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda milli sporcumuzdan gümüş madalya!

Para judo branşında Zeynep Çelik altın, Ecem Taşın Çavdar gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda milli sporcumuzdan gümüş madalya!
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24 Ağustos 2023 15:23
İngiltere'de devam eden Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda milli para judocular, 2 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda J2 57 kilo kategorisinde mücadele eden Zeynep Çelik, şampiyon oldu.

Ecem Taşın Çavdar ise J1 48 kilo kategorisinde gümüş madalya aldı.

Birmingham kentindeki organizasyon, cuma günü sona erecek.

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