Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-8 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda mücadele edecek takımda 10 milli sporcu yer alacak.



Teknik direktör Niyaz Metin yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:



"Kaleciler: Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır



Oyuncular: Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Ertuğrul Demirel, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Hasan Şatay, Oğuzhan Yokuş."









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