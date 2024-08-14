Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın, Paris 2024 kadrosu belli oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın, Paris 2024 kadrosu belli oldu
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14 Ağustos 2024 23:11
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-8 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda mücadele edecek takımda 10 milli sporcu yer alacak.

Teknik direktör Niyaz Metin yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Kaleciler: Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır

Oyuncular: Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Ertuğrul Demirel, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Hasan Şatay, Oğuzhan Yokuş."

 

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