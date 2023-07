Görme engelliler, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na odaklandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 25 kotayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.



Yıldırım, AA muhabirine hem federasyon çalışmalarını hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlık sürecini anlattı.



Görme engelliler sporunun gelişimi için özveriyle çalışma sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, federasyon olarak kulüp ve sporcu sayılarını artırmaya yönelik çalıştıklarını belirtti.



Çalışmalar sonucunda bünyelerindeki branşlarda elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"B1 Futbol Milli Takımımızın 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almış olması büyük bir onur. Takım halinde alınan ilk kotadır. Bu da bize nasip oldu. Ayrıca Golbol Kadın Milli Takımımızın dünya şampiyonluğunu kazanmasıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alması bizler için çok değerli ve anlamlıdır. Dünyanın en büyük organizasyonu kabul edilen bu oyunlara 16 sporcumuz vize almış durumda. Bundan sonra da vizelerimiz devam edecek. 25 civarında kotayla ülkemizi Paris'te temsil etmek istiyoruz."



Yıldırım, federasyon olarak 7 branşta aktif şekilde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



- "Şu an faal olan sporcu sayımız 5 bin 500"



Paralimpik oyunlarına odaklandıklarını ve burada başarı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, "Judo branşımız dünya şampiyonasından sonra Bakanlığımızın tensipleriyle Judo Federasyonuna geçti. Bizde golbol B1 futbol, futsal, halter, satranç, yüzme ve atletizm var. Judo gitmemiş olsaydı, 1,5 yıl önce 8 madalya, 40 kota demiştik. Çünkü judo bizim önemli branşlarımızdan. Şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında hedefimiz 4-5 madalya diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, süreç içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonalarında en iyi sonuçları almak için sporcuların azimle çalıştığını söyledi.



Lisanslı sporcu sayısını her geçen yıl artırdıklarına değinen Yıldırım, "Şu an faal olan sporcu sayımız 5 bin 500. Geçen yıllarda 3 bin 500'dü, bu yıl 5 bin 500'e çıkardık. Gelecek yıllardaki hedefimiz 7 bin 500. İnşallah bu şekilde artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.