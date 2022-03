Katıldıkları ilk organizasyon olan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda biri birinci, diğeri ikinci olan Çam kardeşler, milli formayla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.



Uşak'ta yaşayan kardeşlerden 15 yaşındaki Enes Çam yüzde 70, 12 yaşındaki Osman Çam ise "nistagmus" ve "ambliyopi" hastalıklarına bağlı olarak yüzde 62 görme engelli olarak dünyaya geldi.



Çam kardeşler, 4 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki judo kursuna yazıldı.



Halk Eğitim Merkezi'nde judo eğitimlerine devam eden Çam kardeşler, şubat ayında Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'na katıldı.



Organizasyonda Osman Çam 42 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, ağabeyi Enes Çam ise 60 kiloda Türkiye ikinciliğine ulaştı.



Katıldıkları ilk şampiyonada derece elde etmeyi başaran görme engelli kardeşler, eski milli sporcu Uğur Özdemir koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.



Enes ve Osman Çam, hayatlarının her aşamasında olduğu gibi antrenmanlarda da birbirine destek oluyor.



Osman Çam: "Ağabeyimle birlikte ülkemizi temsil edeceğiz"



Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Osman Çam, katıldığı ilk şampiyonada elde ettiği başarının kendisine moral verdiğini söyledi.



Türkiye şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu, milli takıma seçilmeyi ve olimpiyatlara katılmayı çok istediğini dile getiren Osman Çam, judo nun hayata bakış açısını değiştirdiğini ifade etti.



Yaptığı spor sayesinde birçok arkadaş edindiğini ve spor yaparken çok mutlu olduğunu anlatan Osman Çam, şunları kaydetti:



"Bu spor aynı zamanda hoşgörü ve saygıyı öğretiyor. Bu sporu yaparken güçlü olduğumu hissediyorum. Kendimi buluyorum, hırslı oluyorum. Ağabeyimle birlikte maç yapmak da çok güzel bir duygu. Her ne kadar benden güçlü olsa da onunla yaptığım maçlar eğlenceli geçiyor. Bu spordaki en büyük dostum, en büyük partnerim ağabeyim. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar ağabeyimle birlikte ülkemizi temsil edeceğiz."



Judo yaparken görmemesinin kendisini zorlamadığını da aktaran Osman Çam, sporun engel tanımadığına inandığını sözlerine ekledi.



Enes Çam: "Görmekle ilgisi yok"



İzzettin Çalışlar Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Enes Çam ise ilk kez katıldıkları şampiyonada çok heyecanlandığını, bazı müsabakaları da heyecanına yenik düştüğü için kaybettiğini ifade etti.



Judo yu çok sevdiğini, şampiyonalardaki atmosferin kendisini çok etkilediğini aktaran Enes Çam, şöyle konuştu:



"İlk katıldığım turnuvada Türkiye ikincisi oldum. Bu, çok güzel bir duygu. Çok gurur verici bir şey. En büyük hedefim milli takıma seçilmek. Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı her yerde okutmak istiyorum. Sporun görmekle ya da görmemekle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İnsan sporda kendini buluyor. Hissederek de yapabiliyorsun bazı şeyleri. Çok güzel bir şey."





