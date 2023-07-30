Görme engelli halterci Murat Bakşi ay-yıldızlı forma için ter döküyor

Görme yetisini kaybettiğinde futbolda yarıda kalan hayallerini halterde gerçekleştiren ve Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda ikinci olan sporcu Murat Bakşi, ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmak için ter döküyor.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Bakşi'nin hayatı, lise eğitimini sürdürdüğü İstanbul'da aniden yaşadığı görme kaybıyla değişti.



Bakşi'ye 2009'da gittiği hastanede halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen "Retinitis Pigmentosa" teşhisi konuldu.



Teşhisin ardından tedavi süreci başlayan Bakşi, tüm çabalara rağmen bir yılın ardından görme yetisini tamamen kaybetti.



Gözlerini kaybetmesiyle, çok sevdiği okul futbol takımından ayrılmak zorunda kalan Bakşi'nin sporcu olma hayalleri de yarıda kaldı.



Bir süre kendi içine kapanan Bakşi'ye ailesinin sevgisi, anlayışı ve desteği yeniden umut oldu. Eğitim hayatını tamamlamaya karar veren Bakşi, taşındığı Antalya'da lise ve üniversite eğitimlerini tamamladı, ardından halter sporuyla ilgilenmeye başladı.



2021'den bu yana Antalya Görme Engelliler Spor Kulübünde ter döken sporcu, 2022 yılında Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bu yıl düzenlenen şampiyona da Türkiye ikinciliği elde etti.



"Görme yetimin yüzde 95'ini bir gecede kaybettim"



Murat Bakşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme yetisini uykuda kaybettiğini ve hayatının tamamen değiştiğini anlattı.



O gece okuduğu kitabın yarıda kaldığını söyleyen Bakşi, "Bir gece ders çalışıyordum, kitap okudum ve uyudum. Sabah kalktığımda gözlerimi kaybettiğimi fark ettim. Görme yetimin yüzde 95'ini bir gecede kaybettim. Hastalığımdan önce lisede okul takımında futbol oynuyordum. Sporu seviyordum. Rahatsızlığım vardı ama arkadaşlarıma hissettirmemeye çalışarak devam ettim. Sonra bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.



Bakşi, görme yetisini kaybettikten sosyal hayata yeniden karışabilmesinin zaman aldığını belirtti.



Uzun bir sürenin ardından "kendini yeniden keşfetmek" için harekete geçtiğini dile getiren Bakşi, "Görme engellilerin bilgisayar üzerinden ekran okuyucu programıyla okuyabildiğini öğrendim. Spor yapabileceğimi de öğrendiğimde hocalarımın yönlendirmesiyle Antalya'ya geldim. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde çeşitli spor dallarıyla ilgilendiklerini öğrendim. Sonrasında önce liseyi ardından üniversiteyi burada bitirdim ve kulübümüz bünyesinde haltere başladım." ifadelerini kullandı.



İlk süreçte oldukça zorlandığını, zaman zaman halteri bırakmayı düşündüğünü aktaran Bakşi, kulübünün, antrenörlerinin ve arkadaşlarının kendisine her türlü desteği vererek kararından vazgeçirdiğini söyledi.



"Milli takıma girmeyi ve bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum"



Halterde derece elde etmenin mutluluğunu yaşadığını ileten Bakşi, şunları kaydetti:



"Halter benim için bir yaşam biçimi haline geldi. Önceden yarışmalara katıldığımda hiç derece elde etmeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü gücümü kaybetmiştim. Şu an milli takıma girme hayalim var. Daha önce nasıl çalıştıysak, başarı elde ettiysek şimdi de milli takıma girmeyi ve bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum. İnşallah dileğimiz gerçekleşir."



Bakşi'nin antrenörü Hüseyin Demir ise spor branşlarının engelli bireylerin hayatına ciddi katkıda bulunduğunu belirterek, "Kulüp olarak bu sağlıklı ortamı onlara sunmaya çalışıyoruz. Murat sunduğumuz imkanlarda sınırları zorlayan, özveri ve disiplinle başarı elde eden sporcularımızdan biri. Bu başarı onun için çok anlamlıydı. Milli takıma seçileceğine inanıyoruz. Sporcumuz disiplini, özveri ve gayretiyle kulübümüzdeki diğer sporcularımız iyi bir örnek oldu." şeklinde konuştu.



