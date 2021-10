Görme engelli halterci Dursun Hayran'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Dursun Hayran, köyünde yıllarca çobanlık yaptıktan sonra bir psikoloğun tavsiyesi üzerine başladığı halterde, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.



Sivas'ın Ayranlı Köyü'nde engelli birisi olarak zor şartlarda anne ve babasıyla çocukluk yıllarını geçirdiğini anlatan 37 yaşındaki milli halterci Dursun Hayran, "Spora başlamadan önce köyde hayvanlarımızı otlatıp, babamlara yardım ediyordum. Görme engelli bir bireyin köy hayatı yaşaması oldukça zor. Çünkü köyde her şey görmeye dayalı. Benim görme engelim doğuştan sayılabilir, bir bisiklet kazasıyla da daha çok ilerledi." dedi.



Engelliler için köy hayatı ile şehir hayatı arasında çok fark olduğunu ifade eden milli halterci, "Köyde adımını attığın zaman çamur batağına saplanabiliyorsun. Görme engelli bir bireyin yardım almadan köy hayatı yaşaması oldukça zor. Hayvanları otlatırken zorluklar yaşıyordum. Hayvanlardan biri ekine girdiğinde hayvanı göremiyordum ve ekin sahibinden tepki alıyorduk. Tabii ben görme engelli olduğumu anlatsam da onların çok anlayacağı yoktu, anlamıyordu." diye konuştu.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Dursun Hayran, bir hastanede görme engelli psikoloğun spor yaptığını, kendisinin de yapabileceğini tavsiye etmesi üzerine spor kulüplerini araştırdığını belirtti.



Ardından bir kulüple anlaşarak haltere başladığını, sporun hayatına çok şey kattığını anlatan ay-yıldızlı halterci, "Üniversiteyi okumama bile spor yardımcı oldu. Hocalarım senin vücudun haltere yatkın dedi. Çünkü ben halteri bilmiyorum, sadece efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu abilerimizi biliyordum." dedi.



"Şu anda dünyada kendi kilomda bir numarayım"



"Halteri yapmama Ersin Akyüz hocam ve federasyon yetkilileri yardımcı oldular." diyen Dursun Hayran, "Türkiye şampiyonasına katıldığımda 'sen bunu yapabilirsin' dediler ve gerçekten de yaptım. Şu anda dünyada kendi kilomda (115 kilo) bir numarayım diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Dursun Hayran, halterin yanı sıra profesyonel olarak judo yaptığını hatırlatarak, "Judoda da derecelerim var, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altıncı oldum. Halen judoda milli takımdayım. İlk benim spora başlamam halterle oldu, yani haltere ayrı bir sevdamız var. Bu spor sevilmezse asla yapılamaz." şeklinde konuştu.



Milli sporcu, "Haltere başladıktan sonra ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında ikinci oldum, daha sonra Türkiye şampiyonu olup milli takımda yer aldım. Türkiye'den sonra dünya şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Sonra atletizmde gülle atmada Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.



Uluslararası alanda elde ettiği başarılara yönelik de Dursun Hayran, "Yurt dışında ilk madalyamı, Amerika'da aldım. Madalyayı alıp üniversiteye geldiğimde sınıftan bir arkadaşım 'Madalyayla geldin burada hava atıyorsun, gel benimle bir judo yap' dedi. İlk önce korktum bir yerini acıtacağım diye ama çok iyi teknik bildiği için rektörün, okul müdürümüzün karşısında beni ufak bir teknikle yere serdi. Orada anladım ki kontrol edemediğin kuvvet senin değildir." yorumunda bulundu.



"Ankara'da Göreneller Okulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim"



Sporun sayesinde ekmeğini eline aldığını ifade eden milli halterci, şu ifadeleri kullandı:



"Ankara'da Göreneller Okulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim. Orada da tecrübelerimize dayanarak öğrencilerimize spor adına yön vermeye çalışıyoruz. Hedefim, Gürcistan'da Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olmak. Yüksek bir ihtimalle dünya rekorunu kıracağım. Bu da öğrencilerime örnek oluyor, öğrencilerim de bana bakıyor, 'Dursun hocam, sen böyle yapıyorsun, biz de yapabilir miyiz' diyor. Ben de neden yapamayasınız diyorum, onlar da canla başla spora devam ediyor. Öğrencilerim, görme engelli, otistik engelli ve down sendromlu. Onlardan da onlarca dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştirmek için mücadele veriyoruz."



"10 yıldır Türkiye rekorunu ben kırıyorum"



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve federasyona desteklerinden dolayı teşekkür eden Dursun Hayran, engellilere tavsiyelerine ilişkin de şöyle konuştu:



"Hocalarım anlatana kadar sporu yapacağıma inanmıyordum çünkü ben görme engelliyim. Halteri nasıl kaldırayım ya da judoyu nasıl yapayım. Hiç bir arkadaşımız ön yargılı yaklaşmasın, her bireyin içerisinde bir cevher vardır. Ben ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında ikinci oldum ama daha sonra Türkiye rekorunu hiç kimseye bırakmadım. 10 yıldır Türkiye rekorunu ben kırıyorum. Benim sıkletimde en arkamdaki kişiye en az 70-80 kilo fark atarak birinci oluyorum."



"Engelli kader arkadaşlarımız kesinlikle bir spor kulübüyle, spor federasyonlarıyla tanışsın" diyen milli halterci, "Spor il müdürlükleriyle irtibata geçsinler mutlaka yapacakları bir spor var. Spor sadece maddi anlamda bir kazanç sağlamıyor. Bunun yanında sosyal aktiviteler, arkadaşlar, çevre kazandırıyor, makam mevki kazandırıyor. Normalde Dursun Hayran'ı kimse tanımaz, ama beni herkes tanıyor şu an. Onun için spor yapıyoruz, mutluyuz, iyi ki de spor var." diyerek sözlerini tamamladı.