Görkem Sağlam: "Trabzonspor'a gelmeyi çok isterim"

Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Görkem Sağlam önemli açıklamalarda bulundu.

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Görkem Sağlam: 'Trabzonspor'a gelmeyi çok isterim'
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10 Nisan 2020 12:05
Hollanda kulübü Willem'de forma giyen 21 yaşındaki Görkem Sağlam, sezon başında Karadeniz devinin gündemine gelmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti. Almanya doğumlu olan orta saha, yaptığı açıklama ile taraftarı mest etti:

"Türkiye'de gönül verdiğim takım Trabzonspor. Biz Trabzonluyuz, Trabzonspor'da oynamayı çok isterim. İnşallah şampiyonluğu bu sene elimizden almazlar."

Görkem'in kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

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