Bundesliga'da 18. hafta maçında Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 34. dakikasında Goretzka ile öne geçen Bayern Münih, 45. dakikada bir kez daha Goretzka ile gol buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Belfodil'in golüyle farkı 1'e indiren Hoffenheim, 87. dakikada Lewandowski'nin golüne engel olamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 39'a yükseltti. Hoffenheim ise 25 puanda kaldı.
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Mücadelenin 34. dakikasında Goretzka ile öne geçen Bayern Münih, 45. dakikada bir kez daha Goretzka ile gol buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Belfodil'in golüyle farkı 1'e indiren Hoffenheim, 87. dakikada Lewandowski'nin golüne engel olamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 39'a yükseltti. Hoffenheim ise 25 puanda kaldı.
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