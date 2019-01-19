Bundesliga'da 18. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 34. dakikasında Goretzka ile öne geçen Bayern Münih, 45. dakikada bir kez daha Goretzka ile gol buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 59. dakikasında Belfodil'in golüyle farkı 1'e indiren Hoffenheim, 87. dakikada Lewandowski'nin golüne engel olamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 39'a yükseltti. Hoffenheim ise 25 puanda kaldı.