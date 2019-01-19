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Goretzka sahne aldı, Bayern Münih 3 puanı kaptı!

Bundesliga'da 18. haftada Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Goretzka sahne aldı, Bayern Münih 3 puanı kaptı!
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19 Ocak 2019 00:24
Bundesliga'da 18. hafta maçında Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında Goretzka ile öne geçen Bayern Münih, 45. dakikada bir kez daha Goretzka ile gol buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Belfodil'in golüyle farkı 1'e indiren Hoffenheim, 87. dakikada Lewandowski'nin golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 39'a yükseltti. Hoffenheim ise 25 puanda kaldı.

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