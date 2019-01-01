Gores: "Andre Drummond'ı tutmak, önceliğimiz"

Detroit Pistons takım sahibi Tom Gores, Andre Drummond'ı Detroit'te tutmanın öncelikli bir konu olduğunu söyledi.



Gores'a Drummond için olası bir sözleşme uzatması ile ilgili bir soru yöneltildiğinde, pivot oyuncusundan iyi şekilde bahsetti, ancak olası müzakereler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Gores, 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmanın bir öncelik olduğundan bahsetti:



"Birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu biliyoruz. Bunu defalarca söyledim: Yaptığı şeylere göre hakkı çok az verilen biri. Ve kültürel olarak bu takım için çok iyi bir oyuncu. Sadece tutumu açısından ve büyüdüğünü gördüğümüz için. Onunla 18 yaşındayken tanışmıştım."



Gores, takımın Blake Griffin, Drummond ve oyun kurucu Reggie Jackson'ın özüne güvendikten sonra ileriye doğru farklı bir yol düşünebileceği bir noktaya gelip gelmeyeceği hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Bence şu anda olduğumuz yer konusunda gerçekten iyi hissediyoruz. Tabii ki, başarılı olmamız ve kazanmamız gerekli. Kazanamadığımız takdirde yargılamamız gerekiyor. Ama şu anda gerçekten iyi hissediyoruz. "



Drummond, gelecek yaz serbest oyuncu olacak ve geçtiğimiz aylarda bu konuda istekli olduğu görülmüştü.



