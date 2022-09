Görele Belediyespor'un hedefi Avrupa

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Görele Belediyespor, altyapıdan yetişen oyuncularıyla bu sezon başarıyı yakalayıp Avrupa kupalarına katılmak istiyor.



GÖRELE BELEDİYE BAŞARI İSTİYOR



Giresun'un Görele ilçesinde gençleri spora yönlendirmeyi ve bu gençler arasından yetişecek başarılı sporcuları kadrosuna katmayı amaçlayan, Süper Lig'de 4 sezondur mücadele eden yeşil-beyazlılar, geçen sezonu 7'nci sırada bitirdi. Bu sezona galibiyetle başlamak isteyen Görele Belediyespor, ligin ilk haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında Tekirdağ Spor ile karşılaşacak.



TAKIMDA YABANCI OYUNCU YOK



Takım antrenörü Mehmet Ali Binen geçen sezon ligi orta sıralarda, istedikleri yerde bitirdiklerini belirterek, bunun yanı sıra gençleri de takıma kazandırdıklarını söyledi. Geçen aydan itibaren iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Binen, takımda revizyona giderek 5 sporcu ile yolları ayırdıklarını, 3 oyuncu transfer ettiklerini, altyapıdan da 3 oyuncu takviyesi yaptıklarını aktardı.



Binen, takımda yabancı oyuncu olmadığını dile getirerek, "18 kişilik takımda 8 oyuncu il dışından, geri kalan oyuncuların tamamı Görele'den, altyapıdan çıkan oyuncular. Bizim gerçek hedefimiz buradaki sporcularla ligde başarı yakalayabilmek, şu anda aslında hedefimizin tam üstündeyiz. Bundan sonraki büyük hedefimiz, öncelikle kadromuzu koruyup, ilk 4'te yer alıp Avrupa'da oynamak." diye konuştu.



Hedeflerine ulaşmanın kolay olmadığına dikkati çeken Binen, "Bu sezon ligde ciddi yatırım yapan 4 takım var ama biz oyuncularımıza, taraftarımıza güveniyoruz. Hedefimiz bu sene Avrupa'ya katılmak, bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ali Binen, kulübün ana projesinin kız çocuklarını sporla tanıştırmak olduğunu da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Biz bunun üzerinde yoğunlaştık. Şu ana kadar 4 yıllık süreçte bu projenin içerisinde yer alan çocuklardan 5'ini üniversiteye yerleştirdik. Bu çocuklar Süper Lig'de yer aldıkları için BESYO gibi bölümlerde bir avantaj sağlıyor. Bu avantajla çocuklar, üniversiteye yerleşti. Önümüzdeki yıl 5 çocuğu daha üniversiteye sokmayı hedefliyoruz. Ondan sonraki sene bu sayı 10 olacak. Bununla beraber altyapı yapılanmasını yaparken ligde üstte de bir yer bulabilirsek her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum."



Genç bir takıma sahip olduklarını belirten Binen, "Antrenman tempomuz çok yüksek oluyor, genç oyunculara uygun bir çalışma sistemimiz var. O nedenle gençlik aşısının tutmama gibi bir şansı yok, tutmak zorunda çünkü gençlerin sayısı fazla." ifadelerini kullandı.



ABDİOĞLU: "GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"



Takımın kalecisi ve Kadın Plaj Hentbolu A Milli Takımı oyuncusu Serpil Abdioğlu, kendilerini zor bir ligin beklediğini söyledi.



Ligin bu hafta başlayacağını anımsatan Serpil Abdioğlu, "Kendi evimizde galibiyetle lige başlamak istiyoruz. Bunun için taraftarın desteği de çok önemli, herkesi maça bekliyoruz. Sahada 7 kişi mücadele ediyoruz belki ama taraftarla daha istekli mücadele etme şansımız oluyor." diye konuştu.



Serpil Abdioğlu, milli takımda olmaktan onur duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"O formayı nerede olursa olsun taşımak gurur verici. Biz genç bir kadroya sahibiz, gençlere örnek olmak zorundayız, yaptığımız çalışmalarla, davranışlarla, mücadelelerle örnek olmak zorundayız. Görele'de hentbolun daha ileriye gitmesi için gençleri daha iyi yerlere taşımak için biz de elimizden geleni yapıyoruz."



AYŞENUR KARA: "YAZ BOYU ÇOK ÇALIŞTIK"



Sol kanat oyuncusu Ayşenur Kara ise ligdeki hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu ifade etti.



"Yaz boyu çok çalıştık." diyen Ayşenur Kara, "Hafta sonu oynayacağımız maçta da inşallah galip geliriz. Milli takımda da hedefim her zaman orada oynamak, ilk 7'de başlamak. Takımda küçüklerimiz bizi örnek alıyor, kendileri de her zaman orada olmak istiyor, inşallah onlar da ilerler ve güzel işler yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.





