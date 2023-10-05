Göre Harabeleri milli atletler için 'kros sahası' oldu

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı'nda yer alan ve farklı kategorilerde Türkiye ve Avrupa'daki yarışlarda madalya sahibi olan yıldız sporcular, rutin kros antrenmanları için doğal ortamları seçiyor. Zaman zaman Kapadokya'daki vadilerde koşan sporcular, 1970'li yıllarda afet bölgesi ilan edilmesinin ardından boşaltılan Göre Harabeleri'nde dik yokuşları tırmanıp, dar ve taşlı yollarda kros çalışıyor.



Atletizm Milli Takım Antrenörü Hakan Köstekçi, AA muhabirine, sporcuların gerekli çeviklik ve kas gücüne erişebilmesi için Anadolu'daki doğal ortamların suni çalışma alanlarında elde edilemeyecek kazanımlar sağladığını belirtti.



- "Fiziksel anlamda çok artıları oluyor"



Kros çalışmalarını farklı arazilerde, sürat antrenmanlarını pistte gerçekleştirdiklerini, sporcuların her ortam ve koşula uyum sağlamasının faydalı olduğunu dile getiren Köstekçi, şöyle devam etti:



"Sporcularımız, 2024 yılında yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Kapadokya'da olduğumuz için de gerek vadilerde gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hazırlık sezonunda sporculara dayanıklılık yüklememiz gerekiyor. Kros antrenmanları için doğal alanlar ve vadiler çok katkı sağlıyor. Tepelik alanlar antrenmanlarımız için elverişli. Bize inişli çıkışlı araziler lazım. Fiziksel anlamda çok artıları oluyor. Bize daha çok dayanıklılık ve kuvvet katıyor. Antrenmanlarımızı sürekli tesiste yapsaydık bu kazanımları bir şekilde alabilirdik belki ama yine de buradaki kadar etkili olmazdı. Gelecek vaat eden sporcularımız var, Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar. İddialı şekilde geliyoruz."



- "Farklı arazilerde çalışmamız bizi güçlendiriyor"



Sporculardan Batuhan Ergöz de atletizmi sevdiğini ve önemsediğini, başarılı olabilmek için ara vermeden çalışmalara katıldığını söyledi.



Koşmayı çok sevdiğini anlatan Ergöz, "Yedinci sınıfta Derinkuyu ilçesinde yarışa katıldım ve ikinci oldum. Sonra atletizm hayatım başladı. Çalışmaları bırakmadan sürdürüyorum. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü oldum. İnşallah seneye Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılıp şehrimi ve ülkemi temsil etmek, Türkiye'yi ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Farklı arazilerde çalışmamız bizi güçlendiriyor. Her gün böyle koşuyoruz, ilerdeki süreçte pistte devam edeceğiz." diye konuştu.



Duran Sütveren ise antrenörlerinin çalışma disiplini sayesinde 2020'de 800 metre, 2021'de 1500 metrede Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini dile getirerek, "Hedefim Avrupa ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar kazanmak. Farklı arazilerde koşuyoruz. Hem keyif alıyoruz hem ortam doğal, bence şanslıyız." ifadesini kullandı.



İbrahim Gökgöz de 6 yıldır atletizm takımında mücadele ettiğini, pist dışındaki koşuların fiziksel yararlılığını tecrübe ettiğini belirterek, "2023 Genç Olimpiyat Seçmelerinde olimpik ve Avrupa barajını geçtim. Krosun bize çok faydası var. Kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Krosun ardından pist antrenmanlarına başlayacağız, orada da sürat çalışmaları yapacağız." dedi.



