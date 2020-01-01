Gordon'ın durumu şüpheli, Harden ise Cumartesi oynayabilir!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Houston Rockets personeli arasında çıkan yeni bir pozitif test, organizasyon içinde yeni bir temas takibi turu başlattı ve bu durum, Eric Gordon'ın mevcudiyetine ilişkin endişeleri artırdı.



James Harden, John Wall ve DeMarcus Cousins'ın, halihazırda çeşitli uzunluklarda karantinalarla karşı karşıya oldukları bildirilmişti.



Harden'ın testlerinin negatif çıkmaya devam etmesi halinde, Cumartesi günkü Portland Trail Blazers maçına çıkmasının beklendiği ayrıca kaydedildi.



Wall, Cousins ve çaylak KJ Martin, Rockets'ın tesislerinden uzak bir apartmanda saç traşı olarak, güvenlik kurallarını ihlal etmişlerdi.



Charania'ya göre Wall ve Cousins'ın testlerinin negatif çıktığı bildirilirken, Martin'in pozitif sonucunun, iki veteranın ligin temas izleme önlemlerinin bir parçası olarak, yedi günlük bir karantinaya alınmalarına neden olduğu anlamına geliyor. Martin daha sonra yaptırdığı bir sonraki testte negatif sonuç almıştı.



Rockets'ın Çarşamba günü yayınlanan son sakatlık raporunda, Martin ve Ben McLemore "Dışarıda, Takımla Değil - İzole oluyor" olarak listelenmişlerdi. Cousins da sağ ayak bileği burkulması nedeniyle şüpheli olarak listelenmişti.



