"Gordon yoksa, Jimmy de yok" iddiası!

İLGİLİ VİDEO

Minnesota Timberwolves'un, teklifte Eric Gordon yer almadığı sürece Jimmy Butler'ı Houston Rockets'a takas etmeyeceği bildirildi.Gordon'ın, Minnesota için yapılanmanın "zorunlu" bir parçası olarak görüldüğü iddia edildi.Rockets, Butler için geçtiğimiz hafta dört adet ilk tur draft hakkı içeren yenilenmiş bir teklif yapmıştı. Ancak, Timberwolves'un bu teklifi duymak konusunda çok istekli olmadığı, keza geldiği gibi katkıda bulunabilecek oyuncuları içeren bir anlaşma teklifi olmadığı söylendi. Houston'ın, yalnızca her ikisi de sakat durumunda Brandon Knight ve Marquese Chriss'i sunduğu açıklandı.Gordon'ın anlaşmasında iki yıl ve 27.5 milyon dolar kaldı.