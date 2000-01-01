Gordon, Wade'e diss attı, ama araları bozuk değil

Orlando Magic forveti Aaron Gordon ve efsane oyuncu Dwyane Wade arasındaki kısa süreli "diss atışması" beklendiği gibi gitmedi ve Gordon, Wade ile arasında bir anlaşmazlık olmadığını söyledi.



Gordon, Şubat ayındaki smaç yarışmasında, Wade kendisinin son smacına 9 puan verdiği için, "10 üzerinden 9" isimli bir "diss" parçası çıkarmıştı.



Wade, attığı bir tweet'te, diss parçasına şu tepkiyi vermişti:



9/10'un patentini satın almalı. Ondan biraz para kazan. Bu, ondan ücret almayacağım bir tavsiye. (Ona bir milyon dolara mal olduğum için) Wade şarapları da ateş ediyor!"



Wade, yarışmada efsane oyuncu Scottie Pippen ve aktör Chadwick Boseman ile birlikte yer alan üç jüriden biriydi. Miami Heat forveti Derrick Jones Jr. ile yarışmadaki karşılıklı smaç atışmasında, Gordon'ın Boston Celtics uzunu Tacko Fall üzerinden bastığı smaca 9 puan vererek, yarşımayı kaybetmesine sebep olmuştu.



"ARAMIZ İYİ, BİR SIKINTIMIZ YOK"



Gordon, diss parçası yapmasını şu şekilde açıkladı:



"Wade'in dediğini duydum ve bence, bu dediği stüdyoya girmeden verdiği bir cevaptı. O yüzden biraz şüpheyle yaklaştım. Ama bunlar gayet güzel şeyler. Ben ve D-Wade, bunun hakkında biraz konuşmuştuk. Bana şarkıyı sevdiğini söylemişti, ben de ona şarabını sevdiğimi söylemiştim. Yani her şey yolunda."



24 yaşındaki Gordon, şarkıyı yapmanın, durumu sindirmesine yardımcı olduğunu söyledi:



"İnsanlar benden bunu isteyecekti, bu yüzden insanlara sadece istediklerini verdim, kendi bakış açımı. Smaç yarışmasıyla ilgili düşüncem ve bakış açım hakkında çok konuşuluyordu, o yüzden bunun, fikrimi dile getirmenin ve dünyaya neler yaşadığımı ve o gün ne gördüğümü anlatmanın, eğlenceli, yaratıcı, etkileyici ve canlandırıcı bir yolu olduğunu düşündüm."



Gordon'ın diss parçası, şu şekildeydi:









