Gordon, Wade'e: "D-Jones'un kazandığını düşünen bir sen, bir de o var"

Orlando Magic forveti Aaron Gordon ve eski NBA süperstarı Dwyane Wade, Şubat ayından beri süregelen smaç yarışması tartışmalarına son verdiler.



Gordon'ın katıldığı ve tartışmalı bir şekilde kaybettiği smaç yarışmasından yaklaşık üç ay sonra, Gordon ve Wade, o akşamı tartışmak için Instagram'da bir araya geldiler.



Bazı jüriler, Gordon ve Derrick Jones Jr.'ın aynı puanda bitirmesi gerektiği konusunda hemfikir olmuş olsalar da, Wade, Jones'a hafif bir avantaj sağlamıştı. "9 sayı" hamlesi, şampiyonluğu Jones Jr.'ın kazanmasını sağlamıştı.



Gordon, Wade'e tepkisini şu cümleyle gösterdi:



"O yarışmayı D-Jones'un kazanması gerektiğini düşünen sadece iki kişi var... Sen ve D-Jones."



Wade ise bu ifadeye güldükten sonra, "Genel olarak smaç yarışmasını kaybettiğini düşünmedik. Daha çok o smaç ile ilgiliydi." şeklinde yanıt verdi.



Başarıyı tamamen somutlaştırmak için Wade, Gordon ve Jones'un, Tiger Woods ve Phil Mickelson'ın "The Match" ile yaptıkları gibi, karşılıklı bir smaç yarışması için bağlantı kurmasını önerdi.



Gordon ise, "parası iyi" olduğu sürece, bunu değerlendireceğini söyledi.



