Gordon ve Wood'un takaslanma olasılıkları "düşük"

Houston Rockets'ın Eric Gordon ve Christian Wood ikilisini son takas tarihine kadar gönderme olasılığının düşük olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, veteran oyuncular Gordon ve Wood'un "göz ardı edilemeyecek" bir teklif gelmediği sürece, Rockets'ta kalma ihtimallerinin giderek arttığını kaleme aldı:



"Kaynakların The Athletic'e verdiği bilgiye göre Rockets, Eric Gordon için çok sayıda teklif almış olsa da, bunların hepsini geri çevirmişti. Göz ardı edilemeyecek bir teklif olmadığı takdirde, Gordon'ın son takas tarihi sonrasında Houston'da kalması daha olası bir hale gelmiş bulunuyor.



Gordon'ın saha içindeki ve dışındaki duruşuna ve her gün ortaya koyduğu iş ahlakının yanı sıra, takım çalışanlarının bazı genç oyunculara kazandırmaya çalıştığı özelliklere sahip olmasına, takım içinde bir hayranlık duyulduğu söyleniyor. Onu göndermek için herhangi bir acele yok.



Aynı şey başlangıç kadrosu pivotu olan Christian Wood için de söylenebilir. 26 yaşındaki oyuncu ligde ilgi görüyor ve kaynaklar, Miami Heat ekibinin kendisi için en ısrarcı takımlardan biri olduğunu söylüyor. Ancak The Athletic'e göre ekibe şaşırtacak bir teklif gelmediği takdirde, Wood'un son takas tarihini geçtikten sonra Houston'da kalmasının beklendiği söyleniyor."