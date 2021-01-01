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"Gordon, takas talebini yeniden değerlendiriyor!" iddiası

Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın, takımına bulunduğu takas talebini yeniden değerlendirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın, takımına bulunduğu takas talebini yeniden değerlendirdiği iddia edildi.

Gordon, Magic'ten haftalar önce bir takas talebinde bulunmuş olsa da, son raporlara göre talebini yeniden değerlendiriyor olabilir.

'Lowe Post' podcastinde konuk olan ESPN'den Adrian Wojnarowski, Gordon'ın "şimdilik" olduğu kalmaya eğilimli olduğunu söyledi:

"Haftalar önce yapılan takas talebinden bahsetmiştin. Bana son 24-48 saat içinde, Aaron Gordon'un gerçekten Orlando'dan ayrılmak isteyip istemediğine dair, bu takas talebi hakkında ikinci kez düşündüğü söylendi. Ama Magic ve ön bürosu, Gordon için bir anlaşma bulma yolunda hızla ilerlemiş durumda.

Aaron Gordon şu anda ne isterse istesin, Orlando'nun ve ön büronun kendileri için en iyisini yapacaklarını ve ellerinden gelen en iyi paketi alabileceklerini biliyorum."

Gordon'un fikir değişikliğinin, Magic'in kendisi için bir anlaşma kovalamasını engellemesi beklenmiyor.


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