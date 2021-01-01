Gordon, takas talebini doğruladı!: "Sabrım taştı diyebilirim..."

Orlando Magic forveti Aaron Gordon, bu sezonun başlarında bir takas talep ettiği yönündeki haberleri doğruladı.



FOX 35'ten Adam Shadoff'a konuşan Gordon, neden takas edilmek istediği sorulduğunda şunları söyledi:



"Yönetimden, mağlubiyetlerden, sakatlıklardan, oynama şeklimizden ve yıllar boyunca üst üste aldığımız yenilgilerden ötürü duyduğum hayal kırıklığını ifade ettiğim zamanlar olmuştu. Bunun, sabrımın taşmasının bir sonucu olduğunu söyleyebilirim. Sanırım pek çok insan benimle aynı duyguları paylaşıyor."



"FORMAYI GİYDİĞİM SÜRECE..."



Gordon kesin olarak takas edilmeyi umup ummadığını söylemese de, Orlando'da geçirdiği zaman için minnettarlığını ifade etti:



"Sonraki maça odaklanmış durumdayım. Şu an itibariyle halen bir Orlando Magic üyesiyim ve yedi yıllık sürede burada bir yuva oluşturarak, bir sevgi ve topluluk duygusu geliştirdim. Göğsümde 'Orlando' ve 'Magic' yazdığı sürece, elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu anda Phoenix maçına ve galibiyete odaklanmış bulunuyorum."



Boston Celtics'in, Gordon'ı iki adet ilk tur Draft hakkı içeren bir teklifle alabileceği söylenen ve takas dedikodularının başını çeken ekip olduğu kabul ediliyor. İddiaya göre Magic'in de, Evan Fournier'i Boston'a göndereceği düşünülüyor.



Orlando, Gordon'ı 2014'te dördüncü sıradan Draft etmişti ve 25 yaşındaki oyuncu, o zamandan beri oynadığı yedi sezonda 12.9 sayı, 6.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları kaydetmişti.



