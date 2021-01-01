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Gordon: "Smaç Yarışması'nı mahvetmiş olabileceğimden korkuyorum!"

Orlando Magic forveti Aaron Gordon, 2020'deki Smaç Yarışması'nda ortaya koyduğu performanslardan ötürü, yarışmayı "mahvetmiş olmasından" korktuğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Aaron Gordon, 2020'deki Smaç Yarışması'nda ortaya koyduğu performanslardan ötürü, yarışmayı "mahvetmiş olmasından" korktuğunu belirtti.

Gordon, NBA Smaç Yarışması tarihindeki en büyük performanslardan ikisini ortaya koymuş, ancak bu çabalarının hiçbiri, sırasıyla Zach Lavine ve Derrick Jones Jr.'a yenildiğinden ötürü bir kupayla sonuçlanmamıştı.

Birçok kişinin gözünde bu yarışmaların asıl galibi olarak görülen Gordon, USA Today'den Jeff Zilgitt'e, ortaya koyduğu destansı performansların olumlu sonuçlanmamasından ötürü yarışmayı mahvetmiş olabileceğinden korktuğunu açıkladı:

"Smaç yarışmasını mahvettiğime ve insanların artık pek katılmak istemeyeceklerine dair korkularım var. Umuyorum ki insanlar yaptığım smaçları görerek bu yarışmanın çıtasını daha da yukarı çekerler, çünkü henüz halen yapılmamış olan smaçlar var. Bunları yapacak kişi ben olmayacağım, ama umarım birileri gelir ve yapar. Bu harika bir etkinlik. Oyun için çok güzel."


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