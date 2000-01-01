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Gordon: "Smaç Yarışması yorucu iş, daha katılmam"

Orlando Magic forveti Aaron Gordon, neden bir daha Smaç Yarışmasına katılmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Aaron Gordon, neden bir daha Smaç Yarışmasına katılmayacağını açıkladı.

NBA'in en iyi smaççılarından biri olarak görülmesine rağmen, Gordon, Smaç Yarışmasına bir daha katılmayacağını söylemişti.

Birçok kişiye bu etkinliği iki kez kazanmış olması gereken Gordon, bunun yerine sezonun kendisine odaklanmak istediğini belirtti. Yarşıma için pratik yapmanın, playofflara odaklanma olanağından kendisini uzaklaştığını söyledi:

"Tekrar katılacağımı zannetmiyorum, çünkü sadece bir kez playoff'a kalabildim ve onda da süpürülmüştük. Toronto'ya karşı 2019 birinci tur playoff serisi, şimdiye kadar oynadığım en heyecan verici basketbol olmuştu. Odak noktası da budur, büyük maçlarda bulunmak ve Orlando için kazanmak. Smaç Yarışması çok fazla enerji gerektiriyor. Üçlük yarışması gibi, sadece topa dokunup, alıp atmanız gibi olmuyor. Gerçekten pratik yapmanız gerekiyor. Bu yüzden evet, odağımı değiştireceğim."

24 yaşındaki Gordon, Orlando'daki oyun planlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi, ancak takımdaki rolü çalkantılıydı. Bu sezon Magic ile oynadığı 58 maçta, genç oyuncu 14.4 sayı, 7.6 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarla oynamıştı.


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