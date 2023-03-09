Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, kendisi için değil, takım arkadaşları için şampiyonluk kazanmaya kararlı olduğunu söyledi.



Gordon, Denver Post'tan Mike Singer'a yaptığı açıklamada, Nuggets ile ilk NBA şampiyonluğunu kendisi için değil, tüm takım arkadaşları için kazanmaya çalıştığını söyledi:



"Buraya kendim için şampiyonluk kazanmaya gelmedim. Joker'ın (Nikola Jokic) kazanması için buradayım. Joker da, Jamal (Murray), Michael Malone ve Michael Porter için bir şampiyonluk kazanmak için burada. Kentavious Caldwell-Pope'a da bir yüzük daha vermek istiyoruz. Bunu kendim için yapmıyorum, etrafımdakiler için yapıyorum. "



2020-21 sezonunun ortasında takıma geldiğinden beri Nuggets ile oldukça başarılı bir uyum yakalayan Gordon, Denver ile 46-20 derecesiyle Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ