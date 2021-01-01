Gordon: "Jokic'in olması, şampiyonluğu kazanmamız için yeterli!"

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, Nuggets'ın Nikola Jokic'e sahip olmasıyla, NBA şampiyonluğunu kazanmak için elinde hâlâ 'yeterli varlık olduğunu' söyledi.



Gordon, The Athletic'den Sam Amick'e, Jamal Murray'nin sakatlıktan ötürü kadro dışı kalmış olmasına rağmen, özellikle MVP seviyesinde oynayan "Joker" sayesinde ekibin Batı Konferansı'nın en iyilerinden biri olmaya devam etmesinden ötürü, umudunu kesmeye hazır olmadığını belirtti:



"Özellikle Joker ile, her gece kazanmak için elimizde halen yeterli varlığa sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yüzden herkesin bir adım öne çıkması ve en iyi oyununu sergilemesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsak, istediğimiz kadar ileri gitmek adına iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum."



Gordon, Nuggets ile oynadığıı 11 maçta 11.5 sayı, 4.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarına sahipken, Jokic ise takımının sayı, şut yüzdesi, ribaund ve asistlerde lideri konumunda.



Nuggets, Murray olmadan oynadığı son üç maçını kazamış, sırasıyla Miami Heat, Houston Rockets ve Memphis Grizzlies ekiplerini mağlup etmişti.



Batı Konferansı'nda Denver, 37-20'lik derecesiyle Utah Jazz, Phoenix Suns ve LA Clippers'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.



