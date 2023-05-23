Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, süperstar takım arkadaşı Nikola Jokic'in basketbolda bir "maestro" olduğunu söyledi.



Nuggets, Batı Konferansı Finalleri'nin 4. maçında Lakers'ı 113-111 mağlup ederek 4-0 süpürdükten sonra, Gordon, Jokic'e ve hem saha içinde hem de saha dışında kurdukları güçlü bağa olan hayranlığını dile getirdi.



Gordon, maçlar sırasında Jokic ile paylaştığı kusursuz kimyanın altını çizerek, ikilinin oyuna ilişkin ortak anlayışlarını şu şekilde vurguladı:



"Saha içinde, ilişkimiz ilk günden beri gerçekten çok iyiydi. Hepimiz oyunu çok iyi anlıyoruz. O da oyunu ciddi anlamda basitleştiren biri. Sahanın her yerinde sizi görüyor ve kafasıyla hafifçe işaret vererek ya da gözleriyle yönlendirerek, sizi doğru pozisyona yönlendiriyor. Kendisi basketbol topuyla resmen bir maestro gibi. Tam bir dahi ve sahada oyunu anlayan böyle biriyle oynamak ise inanılmaz."



Saha dışında Gordon, Jokic'in derinliğini ve mizah anlayışını överek, aralarındaki etkileşimi oldukça eğlenceli bulduğunu belirtti:



"Ve saha dışında da çok derinlikli bir adam olması cidden harika. Kendine özgü bir mizah anlayışı var ve bazen gülmekten öldürüyor. Şimdiye dek onu tanımak, bu bağı kurmak ve kimyayı oluşturmak çok zevkliydi."



Lakers'a karşı seriyi kapatan galibiyette Jokic, 30 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle triple-double yaparak olağanüstü becerilerini bir kez daha sergiledi.



Nuggets, Lakers'ı süpürerek sadece LA ekibine karşı ilk playoff serisi galibiyetini kutlamakla kalmadı, aynı zamanda takım tarihinde ilk kez NBA Finallerine yükselme başarısını da göstermiş oldu.



